В Челябинске разрушат бассейн в образовательном комплексе, чтобы сделать офисные помещения

Фото: Тополинка, Тополиная Аллея | Челябинск / Vk.com

В Челябинске хотят разрушить бассейн в образовательном комплексе, чтобы открыть на его месте офисные помещения. Здание, о котором идет речь, распложено на улице Академика Макеева, 7а. Одна его половина принадлежит детскому саду, а другая — компании «Центр управления проектами» (ЦУП).

За бассейн отвечает ЦУП. Именно они и приняли решение об открытии офисных помещений. Однако родителей, чьи дети занимаются плаванием в комплексе, такой расклад дел не устраивает. Они уже высказались в соцсетях по этому поводу.

— Бассейн находится на территории детского сада № 40 «Какаду», и в сентябре собираются разламывать чашу бассейна, переделывать его в офисный центр для каких-то организаций. Это лишит детей не только возможности плавать и развиваться, но и нарушит целостность забора садика - будут вестись работы строительные на территории единственного садика с бассейном на районе, — пишет челябинка Маргарита Смоленцева в группе «Тополинка, Тополиная Аллея | Челябинск» во «Вконтакте».

Родители планируют отстоять бассейн для своих детей. Они уже написали письмо губернатору Алексею Текслеру, а также обратились в мэрию Челябинска с просьбой разобраться с проблемой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru