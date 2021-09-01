В Челябинской области откроют 23 кабинета физиолечения для тех, кто переболел коронавирусом

Ирина Текслер в эфире радио «Комсомольская правда». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области откроется 23 кабинета физиотерапии для постковидной реабилитации. Они появятся при больницах и фельдшерско-акушерских пунктах уже осенью. Об этом 1 сентября в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) сообщила учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.

На реализацию проекта по борьбе с коронавирусом фонд направит 30 миллионов рублей. На эти средства будут оборудованы кабинеты и закуплено оборудование. По словам Ирины Текслер, была проделана большая работа по уточнению запросов от жителей и самих больниц.

— Идея пришла к нам весной, чтобы поддержать тех, кто переболел коронавирусом. Мы открываем не два, не три пункта, а 23, и по все области, — рассказала Ирина Текслер. — Сделали большие сводные опросы, что нужно. То есть не по принципу — а давайте мы вам что-то привезем и поставим. В советское время практически при каждой больнице функционировали кабинеты физиолечения. Сейчас более современная аппаратура. Возникали вопросы, кто будет работать с ней, нужно ли проводить обучение, чтобы процесс не простаивал. Ведь это проект, который останется и после пандемии коронавируса. Туда будут приходить не только бабушки, дедушки, но и дети, все жители, чтобы получат помощь в продолжение лечения и для профилактики. Главное здесь регулярность процедур.

В эфире поговорили о социальных проектах в Челябинской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ирина Текслер сообщила, что первые кабинеты откроются уже в сентябре.

— Думаю, за полтора-два месяца мы запустим все пункты, — добавила учредитель фонда.

Физиокабинеты появятся в Увельском, Агаповском, Уйском, Еткульском, Кизильском, Аргаяшском, Кунашакском, Октябрьском, Брединском районах, Карабаше, Верхнем Уфалее, Каслях, Коркино, Пласте, Нязепетровске, Миассе, Кусе, Долгодеревенском, Фершампенуазе, Катав-Ивановске, Чесме и два пункта в Копейске.

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