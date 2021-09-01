В Челябинске из-за ремонта перекрыли еще один трамвайный переезд

Работы продлятся до 7 сентября Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

На этой неделе дорожники начали ремонт трамвайного переезда в Челябинске на перекрестке улиц Братьев Кишириных — Кирова. Работы продлятся до 7 сентября, сообщил вице-мэр по дорожному строительству Максим Куляшов.

На сегодня отремонтированы 13 трамвайных переездов из 26 запланированных. С понедельника открыто движение на перекрестке улиц Свободы — Карла Маркса. Здесь дорожники заменили трамвайные пути. Сегодня должны открыть в полном объеме движение на перекрестке Академика Макеева и 250 лет Челябинску. На дороге установили новый светофор.

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