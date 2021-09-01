На Таганае из скалы сделали рекламный носитель

Фото: Нацарк «Таганай»

Одну из достопримечательностей национального парка «Таганай» попытались превратить в рекламный объект. Представители фирмы, продающей ферментированный чеснок, нанесли надпись на один из останцов в урочище, а в соцсети пообещали бесплатные образцы продукции клиентам, которые поднимутся в горы и эту надпись сфотографируют. При этом клиентам рекомендовали обновить наскальную надпись, если она вдруг начнет стираться. Устроители рекламной акции, торопясь продвинуть свой товар, даже перепутали название урочища и «переименовали» Семибратку в Пятибратку.

Как сообщили в пресс-службе «Таганая», оставлять какие-либо надписи и рисунки на скалах на территории национального парка запрещено.

— Мы уже направили в «Черный чеснок» представление и занесли эту компанию в черный список, — сообщили в нацпарке.

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