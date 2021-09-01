Осенью и не пахнет: в Челябинск снова придет жара

Сентябрь в Челябинске начался с тепла Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Школьникам сегодня повезло. После ночных, весьма прохладных дождей 1 сентября в Челябинске прогреется до +19…+21 градуса. А на юге Челябинской области вообще до +27 градусов.

На ближайшие три дня в Челябинской области будет тепло и сухо. Правда, с переменной облачностью. 2 сентября, в регионе +25…+30 градусов, ветер 4-9 м/c с порывами до 12 м/c.

В пятницу, 3 сентября, будет по-прежнему тепло — +24…+28 градусов. Но все также без ветра и осадков.

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