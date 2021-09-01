В Челябинской области за день 374 человека заболели коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в регионе остается сложной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за последние сутки зарегистрировали 374 новых случая коронавируса.

По данным регионального министерства здравоохранения, на лечении сейчас находятся 7790 больных Covid-19.

За день от ковидной пневмонии скончались 22 пациента.

Всего сначала эпидемии в Челябинской области коронавирусом заболели 86 тыс. 827 человек.

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