ХК «Трактор» назвал стоимость билетов на матчи регулярного чемпионата КХЛ в Челябинске

Чемпионат КХЛ "Трактор" начнем домашним матчем с "Сибирью". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чемпионат КХЛ черно-белые начнут 3 сентября в Челябинске матчем с «Сибирью». Сегодня пресс-служба ХК «Трактор» объявила о старте продаж билетов на домашние матчи клуба. Приобрести их сможет любой желающий в двух точках продаж (ЛА «Трактор», ЛД «Трактор»), либо онлайн только на официальном сайте клуба. Продавать будут не более двух билетов в одни руки. Озвучена и стоимость — от 600 до 1100 рублей (билеты в ресторан можно приобрести только в кассах — 1600 рублей). Информация о продаже абонементов на сезон 2021/2022 появится во время выездной серии команды (6-16 сентября).

— По ситуации на сегодняшний день, исходя из коэффициента распространения COVID-19 и позволенной посещаемости массовых мероприятий в Челябинской области, трибуны Ледовой арены «Трактор» имени Валерия Белоусова могут принять до 1000 зрителей, — говорится в официальном сообщении ХК «Трактор».

КСТАТИ

Льготы и скидки будут действовать в привычном для болельщиков формате: дети до 7 лет (без места на секторе) и болельщики с ограниченными возможностями (доступ на спецтрибуну) — бесплатно; дети с 7 до 13 лет, пенсионеры по возрасту и инвалиды II и III групп — 50%; школьники — 30%

Рассадка зрителей будет осуществляться в формате два занятых места через два свободных. Вход на матчи только в масках, на входе будут измерять температуру — у кого 37+ на арену допускаться не будет.

Точки продаж билетов на матчи «Трактора»

Касса Ледовой арены «Трактор» (250-летия Челябинска, 38), телефон — 8 (351) 749-88-63

Касса Ледового дворца «Трактор» (Савина, 1), телефон — 8 (351) 775-31-69

Купить билет в мобильном приложении.

СПРАВКА «КП»

Матчи ХК «Трактор» в сентябре 2021 года (выделены домашние матчи)

3.09 Трактор — Сибирь

06.09 Йокерит — Трактор

08.09 Динамо Рига — Трактор

10.09 Северсталь — Трактор

14.09 Витязь — Трактор

16.09 Нефтехимик — Трактор

18.09 Трактор — Куньлунь Ред Стар

20.09 Трактор — Динамо Минск

23.09 Трактор — ЦСКА

25.09 Автомобилист — Трактор

27.09 Торпедо — Трактор

29.09 СКА — Трактор

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