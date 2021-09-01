Челябинец ограбил 11 летнего ребенка, гулявшего в бору

Мужчина отобрал у ребенка рюкзак с планшетом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске грабитель напал на 11-летнего мальчика. Ребенок 31 августа гулял в городском бору. К нему подбежал незнакомый мужчина, ударил рукой по голове и отобрал рюкзак.

В рюкзаке помимо личных вещей лежал планшетный компьютер.

Грабитель попытался сбежать с добычей, но нападение на ребенка заметили находившиеся в бору горожане. Они схватили мужчину и удерживали до прибытия группы задержание Росгвардии.

Как рассказали в региональном управлении ведомства, грабителем оказался 47-летний ранее не судимый житель Челябинска. Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции.

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