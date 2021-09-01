На Южном Урале в лесу нашли останки человека

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области нашли скелетированные останки мужчины в лесном массиве возле одного из населенных пунктов в Красноармейском районе. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета проводится проверка.

— В настоящий момент назначено судебно-медицинское исследование найденных останков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По предварительным данным, останки не имеют каких-либо повреждений скелета. При осмотре места происшествия и останков мужчины, следов борьбы не обнаружено.

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