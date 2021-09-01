Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области маршрутка, в которой находились пассажиры, врезалась в дерево. По данным регионального управления ГИБДД, авария произошла в Карталах сегодня днем, 1 сентября.

— По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля ГАЗ-322130, двигаясь в поселок Локомотивный, совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение обратились семь человек, — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

В настоящий момент выясняются все причины и обстоятельства произошедшей аварии.

Смотреть видеосюжет В Челябинской области маршрутка с пассажирами влетела в дерево

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