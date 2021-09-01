В Челябинске выставили на продажу торговый комплекс с офисными помещениями за 170 млн рублей

Фото: google.ru/maps

В Челябинске выставили на продажу Торгово-офисный центр «Зенит». Это пятиэтажное здание находится на Северо-Западе города по адресу Ворошилова, 35. Его построили в 2006 году. За объект и прилегающую к нему территорию собственник ООО УК «Молния Недвижимость» просит 170 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito.

— Объект находится на пересечении транспортных магистралей в шаговой доступности от остановочных комплексов, — говорится в объявлении. — Конфигурация офисных помещений определена блоками - на каждом этаже по 4 блока, состоящих из 5 кабинетов. Рабочий лифт OTIS, ежемесячно обслуживается.

Площадь здания составляет 4 122 кв. метра, а площадь земельного участка в собственности — 2 306 кв. метров. Также на территории комплекса есть асфальтированная парковка на 104 места.

На первом этаже здания находятся гипермаркет SPAR (договор аренды на 15 лет), магазин фермерских продуктов и несколько банкоматов. На остальных площадях объекта размещаются офисы различных фирм. В настоящий момент в аренду сданы 99,4% помещений.

Объект позиционируется как готовый арендный бизнес с доходностью в 10,6% годовых. В среднем выручка за этот период составляет 24, 4 млн рублей, а расходы — 6,4 млн рублей. По итогу чистая прибыль равна около 18 млн рублей.

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