В Копейске жители остались без воды из-за действий злоумышленников

Фото: Мария ЛЕНЦ

МУП КСВВ назвал диверсией отключение воды в Копейске, которое произошло накануне Дня знаний. По оценке специалистов, водовод был поврежден намеренно.

— По предварительным данным, злоумышленники специально закрыли задвижки, чем создали давление в трубопроводе превышающее его мощность, тем самым оставив город без воды, — сообщили в пресс-службе МУПП КСВВ.

Представители МУПа обратились с заявлением в полицию с просьбой найти виновника.

Напомним, 31 августа Копейск остался без воды из порыва основного водовода. Аварию устраняли две бригады и пять единиц техники. Ремонтные работы удалось завершить к вечеру. Однако вода появилась не во всех домах города.

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