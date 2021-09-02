В Челябинской области дети пытались заживо сжечь собаку и убили кур

Фото: Рузиля Байрашова/vk.com

Жительница поселка Кулуево в Аргаяшском районе отлучилась из дома, а когда вернулись, обнаружили следы погрома. Хозяйка сообщила, что во всем виновата группа детей 9-12 лет. Школьники рвали и раскидывали вещи и издевались над домашними животными.

— Убили двух куриц, одной выкололи глаза, а второй отрубили голову. Дети пытались поджечь собаку вместе с будкой! — рассказала Рузиля Байрашова.

По ее словам, у собаки ожоги по всему телу, опалена морда и сгорели усы. В курятнике на стенах — следы крови и разбитых яиц.

Дети также жгли вещи в гараже и на крыльце жилого дома, но устроить пожар им не удалось.

В полиции сейчас проводят проверку по заявлению пострадавшей. Детей собираются поставить на профилактический учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

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