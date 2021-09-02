В копейском поселке умерла от коронавируса единственная детская медсестра

Поликлиника в поселке осталась без единственной детской медсестры
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В копейском поселке Кадровик от коронавируса скончалась медсестра Ираида Рязанова. Об этом рассказали ее коллеги.
— Ираида Альбертовна умерла в ковидном госпитале Копейска. Все до последнего надеялись, что она выкapaбкается. У нее было сопутствующее заболевание, отягощающее течение болезни. Выражаем соболезнования ее родным и близким, — сообщили медработники.
Ираида Рязанова больше 40 лет проработала в медицине, лечила три поколения копейчан.
Медсестру госпитализировали с коронавирусом в начале августа. Коллеги и близкие надеялись на выздоровление, но болезнь оказалась сильнее.
В поликлинике поселка Кадровик Ираида Рязанова, по словам сотрудников, была единственной медсестрой. Без нее родителям приходится возить детей в главную детскую поликлинику города.
Копейчане в соцсетях с благодарностью вспоминают медика.
— Эта была наша участковая медсестра. Еще меня к ней на прием водили, — пишет одна из жительниц поселка.
— Очень отзывчивая, всегда улыбчивая, такой она запомнилась всем мамочкам, чьи детки у нее наблюдались, — отмечает другая копейсанка.
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