В копейском поселке умерла от коронавируса единственная детская медсестра

Поликлиника в поселке осталась без единственной детской медсестры Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В копейском поселке Кадровик от коронавируса скончалась медсестра Ираида Рязанова. Об этом рассказали ее коллеги.

— Ираида Альбертовна умерла в ковидном госпитале Копейска. Все до последнего надеялись, что она выкapaбкается. У нее было сопутствующее заболевание, отягощающее течение болезни. Выражаем соболезнования ее родным и близким, — сообщили медработники.

Ираида Рязанова больше 40 лет проработала в медицине, лечила три поколения копейчан.

Медсестру госпитализировали с коронавирусом в начале августа. Коллеги и близкие надеялись на выздоровление, но болезнь оказалась сильнее.

В поликлинике поселка Кадровик Ираида Рязанова, по словам сотрудников, была единственной медсестрой. Без нее родителям приходится возить детей в главную детскую поликлинику города.

Копейчане в соцсетях с благодарностью вспоминают медика.

— Эта была наша участковая медсестра. Еще меня к ней на прием водили, — пишет одна из жительниц поселка.

— Очень отзывчивая, всегда улыбчивая, такой она запомнилась всем мамочкам, чьи детки у нее наблюдались, — отмечает другая копейсанка.

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