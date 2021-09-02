У каждого третьего челябинца нашли долги по оплате электричества

Южноуральцы должны 1,4 млрд рублей за электричество Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Челябинской области недоплатили за электроэнергию 1,4 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе компании «Уралэнергосбыт», в прошедшем июле зафиксировали самый низкий показатель собираемости платежей за все время с начала пандемии коронавируса.

— В июле за электроэнергию не заплатил каждый третий потребитель в Челябинске, — рассказал первый заместитель гендиректора «Уралэнергосбыта» Андрей Святых.

По данным компании, больше всего должников в Челябинске, Коркино и Усть-Катаве. Аккуратнее всего платежи за использованную электроэнергию вносят жители Верхнеуральского, Октябрьского, Кизильского, Агаповского и Чебаркульского районов.

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