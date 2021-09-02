В Еманжелинске будут судить мужчину, который устроил эвакуацию в отделе полиции

Отдел полиции «заминировали» по телефону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудников и посетителей отдела полиции в Еманжелинске экстренно эвакуировали из-за сообщения о бомбе в июне этого года. К зданию выехали представители экстренных служб, все помещения обследовали, но взрывного устройства не нашли.

Выяснилось, что тревогу поднял 24-летний нигде не работающий житель поселка Красногорский. Мужчина был пьян, заскучал у себя дома и решил развлечься, позвонив на номер единой диспетчерской 112 и сообщив о минировании полицейского отдела.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, теперь мужчину обвиняют в заведомо ложном сообщении о теракте. Уголовное дело будет рассматривать Еманжелинский городской суд. Если вина шутника подтвердится, его могут обязать выплатить 500 тыс. рублей штрафа или на 2 года отправить на принудительные работы.

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