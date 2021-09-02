В Челябинской области за день коронавирусом заболели 374 человека

Коронавирусом заболели уже более 87 тыс. человек
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области за последние сутки диагноз Covid-19 подтвердили у 374 человек.
На лечении сейчас находятся 7864 пациентов с коронавирусом.
По данным областного министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии умер 21 человек.
За все время с начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 87,2 тыс. человек.
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