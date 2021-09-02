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Здоровье2 сентября 2021 9:30

В Челябинской области за день коронавирусом заболели 374 человека

От ковидной пневмонии умер еще 21 пациент
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом заболели уже более 87 тыс. человек

Коронавирусом заболели уже более 87 тыс. человек

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за последние сутки диагноз Covid-19 подтвердили у 374 человек.

На лечении сейчас находятся 7864 пациентов с коронавирусом.

По данным областного министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии умер 21 человек.

За все время с начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 87,2 тыс. человек.

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