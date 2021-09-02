Добрались до девятого этажа: в Миассе в общежитии расплодились крысы

Крысы снуют прямо под носом у дворовой кошки. Кадр из видео

В одном из миасских общежитий — нашествие крыс. О проблеме в доме №4 на улице Победы рассказала молодая мать Яна Смиловская. Девушка сообщила, что в здании давно не проводили ремонт, территорию не убирают, мусоропроводы на всех этажах забиты.

— Но самая главная проблема даже не в этом. Дом кишит крысами. Выходишь на прогулку и боишься, чтобы на коляску никто не прыгнул. Крысы добрались уже до девятого этажа, до комнаты соседей! — говорит Яна Смиловская.

По ее словам, управляющая компания и городская администрация не реагируют на жалобы.

Горожанка опубликовала снятый из окна видеоролик. На кадрах видно, как сразу несколько крупных крыс копошатся на уходящей в подвал лестнице. Животных совершенно не пугает стоящая рядом кошка. Кошка, по всей видимости, опасается связываться с таким количеством грызунов.

В администрации Миасса сообщили, что знают о ситуации в общежитии. Здание в муниципалитете называют старым и проблемным.

— Дом обслуживает управляющая компания ООО «Жилищник». Завтра в 10:00 там будет проводиться санитарная обработка, она проводится постоянно, — рассказала помощник главы городской администрации Мария Куклева.

Она также призвала жителей не усугублять ситуацию и выносить мусор на контейнерную площадку, а не оставлять его в доме, где отходы будут привлекать вредителей.

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