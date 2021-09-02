На какие курорты летали абоненты Tele2 этим летом: исследование big data

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Всего с мая по конец августа в российские курортные города улетели абоненты Tele2 из 80 аэропортов страны. Data scientists Tele2 изучили, насколько были активны клиенты перед вылетом и сразу по прилету в такие города, как Сочи, Анапа, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград и Калининград. По сравнению с 2020 годом количество летающих туристов из всех регионов присутствия Tele2 в отпускной период выросло на 57%. Количество туристов, летающих в курортные города из Челябинска, в 2021 году выросло на 81%.

В аэропортах вылета и прилета путешественники из Челябинска в общей сложности совершили больше 650 тысяч звонков, проговорив больше 1 млн минут. Также в ожидании рейса и при получении багажа отдыхающие скачали 28 000 Гб интернета – в 2 раза больше, чем за отпускной период в 2020 году.

Наиболее активными месяцами для путешествий на самолете в 2021 году стали июнь и июль. Для сравнения, в 2020 году туристы чаще летали на российские курорты в августе, что было связано с ослаблением ограничений в связи с пандемией. В нынешнем году больше всего абонентов Tele2 приняли аэропорты Сочи (33%), Краснодара (24%) и Калининграда (20%).

Значительная часть путешественников (39% от общего числа) вылетела из трех московских аэропортов, причем только 47% из них – это жители столицы. Остальные 53% – это абоненты из других регионов, которые, вероятно, путешествовали из домашних регионов с пересадкой в Москве. Самым популярным направлением для тех, кто летел из аэропортов столицы, стал Сочи. На втором месте по полярности – Калининград, на третьем – Краснодар.

Что касается вылетов из Северной столицы, с мая по август петербуржцы чаще всего отправлялись из аэропорта «Пулково» в Калининград. Вторую и третью позиции в списке занимают Сочи и Геленджик.

Замыкает топ-3 городов, откуда чаще улетали на российские курорты, Екатеринбург. Наиболее популярные направления для вылета из аэропорта «Кольцово» – Сочи, Краснодар и Геленджик.

По информации от пресс-службы Tele2