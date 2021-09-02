В Челябинске раскрыли группу из двух десятков автомошенников

Мошенники специально создавали аварийные ситуации, чтобы получить деньги
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Челябинске будут судить сразу 21 местного жителя. Всех их обвиняют в мошенничестве в сфере страхования, которое было совершено в особо крупном размере организованной группой лиц по предварительному сговору.
Следователи считают, что с 2016-м и 2017-м годах сообщники подстроили 25 ДТП. После аварий они обращались за компенсациями в страховые компании и таким образом незаконно получили у пяти фирм более 15 млн рублей.
— В ходе следствия наложен арест на 16 автомобилей, принадлежащих обвиняемым, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Сейчас расследование закончено, рассматривать уголовное дело о мошенничестве будет Калининский районный суд Челябинска.
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