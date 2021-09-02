«Со здравым смыслом не по пути»: чем ужаснули Чистомэна остановки в Копейске

«Я действительно не понимаю, почему мы принимаем разруху за норму» , — говорит активист || Фото: Валентина Ваганова, Чистомэн | vk.com

Челябинский Чистомэн заявил, что в Копейске больше половины остановок находятся в ужасном состоянии. Всего было три определяющих параметра: наличие урны, крыши и количество остановок с урной и крышей одновременно.

90 остановок из 123 не оборудованы урнами || Фото: Чистомэн | vk.com

Активист предоставил инфографику, в которой рассматривались 123 остановочных пункта общественного транспорта в Копейске. В исследование не попали остановки сел и поселков, которые формально относятся к Копейску, однако, расположены не так близко к городу. Эту погрешность в 5-7% Чистомэн называет положительной, поскольку там, по его мнению, с остановками дела обстоят гораздо хуже.

57 остановок из 123 не оборудованы крышами || Фото: Чистомэн | vk.com

— Урна решает малую часть масштабной мусорной проблемы. Поэтому, если не ставить урны или их не обслуживать, то дальше нам со здравым смыслом не по пути. Результаты исследования у вас есть в диаграмме. И они просто ужасающие. Я действительно не понимаю, почему мы принимаем разруху за норму, — говорит активист.

96 остановок из 123 не оборудованы ни крышой, ни урной одновременно || Фото: Чистомэн | vk.com

В комментариях к записи некоторые южноуральцы подняли тему вовлечения Чистомэна во власть, ссылаясь на то, что активист в одиночку делает больше для Челябинской области, чем чиновники.

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