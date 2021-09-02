В Челябинске из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки

Из дома вывели взрослых и детей. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сегодня, 2 сентября, в многоэтажном доме по улице Молодогвардейцев произошел пожар в двухкомнатной квартире на третьем этаже. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Часть жильцов вывели по подъездной лестнице, часть - с помощью автолестнице. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

— Горела квартира на третьем этаже. Наблюдалось сильное задымление, — уточнили в ведомстве. — По лестнице эвакуировали шесть человек, трое из них — дети. По автолестнице спасено 10 человек, в том числе пять детей.

На пожаре никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Огнем охватило квартиру на площади 40 квадратных метров. Но пострадавших, к счастью, нет. Что стало причиной возгорания — выясняют сотрудники отделения дознания. Сейчас на месте работает испытательная пожарная лаборатория.

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