На Северо-Западе Челябинска откроют Парк качелей, аналог которого есть в Москве

3D-визуализация проекта. Фото: мэрия Челябинска

В Курчатовском районе Челябинска завершаются сезонные работы по благоустройству. Одним из оставшихся крупных проектов является Парк качелей, аналог которого есть в Москве. Новое общественное пространство должны открыть для жителей города к 1 октября. Оно появится на месте ранее снесенных незаконных ларьков в Экопарке.

— Интересная особенность этого проекта заключается в том, что сейчас мы размещаем восемь качелей, а в рамках подготовки к новогодним праздникам добавим еще световые качели. В дальнейшем мы сможем собрать отзывы жителей о том, каких качелей может быть не хватает, и продолжим работать с этой площадкой. То есть она необычна тем, что она не будет завершена в краткосрочный период. Мы уже подбираем здесь другие территории, чтобы поэтапно расширять наш парк, — рассказал главный архитектор Павел Крутолапов.

Идею разместить аналог московского Парка качелей предложила весной мэр города Наталья Котова. В настоящий момент уже смонтированы опоры, на которых до конца сентября подрядчик будет устанавливать качели. После этого силами администрации Курчатовского района на площадке уложат специальное резиновое покрытие.

Опоры для качелей уже смонтированы. Фото: мэрия Челябинска

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru