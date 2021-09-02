Четыре жительницы Челябинской области построили бизнес на махинациях с маткапиталом

Фото: архив "КП".

В Челябинской области задержали четырех женщин, подозреваемых в мошенничестве со средствами материнского (семейного) капитала. Однако судить пока что будут только предполагаемого организатора преступной группировки. Что касается трех других участниц, то их уголовное дело выделено в отдельное производство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По предварительным данным, с 2014 по 2016 год подозреваемые занимались размещениям объявлений в общественных местах. Через них они искали женщин, имеющих право распоряжаться маткапиталом. После этого заключали с ними фиктивные договоры займа на строительство или покупку жилья и направляли документы в уполномоченную организацию для получения компенсации. Полученные деньги злоумышленницы переводили себе через подконтрольные фирмы.

— Общая сумма материального ущерба составила более 3 млн рублей. Фигуранткам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. По версии следствия, они причастны к совершению восьми противоправных деяний, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Уголовное дело в отношении предполагаемого организатора группировки рассмотрят в Центральном районном суде Челябинска. Сейчас она находится под домашним арестом. Трем другим женщинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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