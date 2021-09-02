В Челябинской области ожидаются грозы и усиление ветра до 20 м/c

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинской области ожидается усиление ветра и грозы. Погода может испортиться в пятницу, 3 сентября. ГУ МЧС по региону уже объявило штормовое предупреждение.

— По данным ЦГМС, 3 сентября на территории Челябинской области прогнозируются грозы, порывы ветра до 20 метров в секунду, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Ночью, 3 сентября, температура воздуха в Челябинской области составит +15, +20 °С (в горах и низинах до +8 °С). Днем столбик термометра поднимется до 25, +30 °С (в горах до +20°С).

Южноуральцев просят заранее убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Машины возле деревьев тоже лучше не ставить. Если сильный ветер застал вас на улице, лучше спрятаться в подъезде. Держитесь подальше от линий электропередач, рекламных щитов и прочих конструкций, которые может повалить ветром.

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