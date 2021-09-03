Номинальные зарплаты в Челябинской области за год выросли на 7%

С учетом инфляции рост зарплат уже не так впечатляет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Средний размер заработной платы в Челябинской области в первом полугодии 2021 года оказался на 7% выше того же показателя в первой половине прошлого года. Данные об оплате труда жителей региона опубликовало региональное подразделение службы госстатистики.

— Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию) показала увеличение на 1,7% по отношению к первому полугодию прошлого года, — уточнили в Челябинскстате.

По информации службы, в январе-июне 2021 года жители Челябинской области получали в среднем по 42,3 тыс. рублей в месяц (нужно уточнить, что речь идет о среднем показателе, на который могут повлиять непропорционально крупные или маленькие зарплаты отдельных групп граждан).

Сильнее всего (почти на 19%) номинальные зарплаты выросли за год в гостиничном бизнесе и на предприятиях общепита. В сфере оптовой и розничной торговли зафиксировали рост на 15%.

Самой высокооплачиваемой сферой деятельности в Челябинскстате считают работу в научной и технической сферах. Там в среднем получают по 56,4 тыс. рублей в месяц.

На втором месте по уровню оплаты — финансовая и страховая деятельность (в среднем по 55,3 тыс. рублей в месяц).

При подсчете зарплат в средних и крупных организациях оказалось, что сильнее всего средний уровень зарплат вырос в Карабаше- на 11,4%. Близкие показатели у Верхнего Уфалея и Миасса (по 10,9%).

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