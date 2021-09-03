Смог не отступит: в Челябинске продлили режим НМУ

Воздух в Челябинске в ближайшие часы не станет свежей

В Челябинске объявили о продлении режима неблагоприятных метеоусловий, при котором плохо рассеиваются вредные примеси в атмосферном воздухе.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, НМУ сохранятся, по крайней мере, до 16:00 3 сентября. В Челябинске будет дуть слабый ветер неблагоприятного направления.

Метеорологи предупреждают, что день будет жарким. В Челябинске в пятницу воздух прогреется до +26, +28 градусов. Осадков не обещают.

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