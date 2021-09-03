Челябинская пенсионерка отсудила у государства 60 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование

Суд признал право женщины на компенсацию морального вреда Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительнице Челябинска Галине Гориной удалось добиться компенсации за незаконное уголовное преследование. По решению Центрального районного суда Челябинска государство должно выплатить женщине 60 тыс. рублей. Об этом рассказал адвокат Андрей Лепехин.

В 2019 году пенсионерка сделала в соцсети репост записи о взрыве который произошел в здании управления ФСБ в Архангельске. Из-за этого женщину обвинили в оправдании терроризма, возбудили уголовное дело. Через некоторое время дело прекратили, не доведя до суда. Следователи поняли, что преступления женщина не совершала. Они отметили, что собственное отношение ко взрыву женина не выражала, репост она не сопроводила комментариями.

— Как подсказывают товарищи, это единственное известное в стране прекращенное уголовное дело об оправдании терроризма по следам взрыва в Архангельске — рассказал Андрей Лепехин.

После прекращения уголовно дела женщина обратилась в суд. Она потребовала возместить ей моральный вред, причиненный незаконным уголовным преследованием.

Изначально женщина запросила 360 тыс. рублей в качестве компенсации. Суд удовлетворил ее требования частично, понизив сумму выплаты до 60 тыс. рублей.

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