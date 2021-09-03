На Комсомольском проспекте в Челябинске поставят 13 трехметровых торшеров

Несколько лет назад необычные авторские абажуры появились в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске готовится к открытию сквер на Комсомольском проспекте Челябинска от улицы Красного Урала до Молодогвардейцев. Еще в июне здесь выложили дорожки галькой со специальной обработкой. Вопреки предположениям, что вандалы быстро испортят тротуары-козинаки (так их прозвали челябинцы) покрытие сохранило свой вид.
В середине июля планировали сдать все благоустройство, но работы затянулись из-за электрокоммуникаций, которые прокладывают под землей. Ход работ осмотрела мэр Челябинска Наталья Котова.
—Практически на 5 млн выполняются работы по освещению, — рассказала Наталья Котова. — Нужно было выполнить кабельные работы и поставить опоры освещения. Когда подрядчики приступили к выполнению, на участке в 800 метров столкнулись со строительным камнем. Эту часть пришлось долбить, чтобы проложить кабель, поэтому работы сдвинулись по срокам на 10 дней. Все будет выровнено, и застелено газонным покрытием.
13 гигантских торшеров с абажурами уже готовы к установке. Все они будут расположены в одном месте и станут фишкой обновленного проспекта.
Пока Наталья Котова оценивала благоустройство, к ней то и дело подходили с наказами местные жители.
— Что-то скамеек мало, вечером все занято, — высказал мнение пожилой человек.
— Поставьте дополнительные, — тут же дала поручение Наталья Котова главе района.
— Когда же мы дождемся благоустройство в нашем дворе? — сетует женщина.
— Если подавали заявку, ждите, все сделаем постепенно, — ответила глава Челябинска.
Все работы на Комсомольском проспекте должны быть закончены к 5 сентября. С стоимость проекта — 30 млн рублей.
Аллея из гальки на Комсомольском проспекте
Фото: Ольга ЩАПИНА
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