В Челябинской области за день коронавирусом заболели 373 человека

Сейчас коронавирусом болеют почти 8 тыс. человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области медики выявили 373 новых случая коронавируса.

Сейчас от Covid-19 лечатся 7938 человек.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии скончались 22 человека.

За все время эпидемии в Челябинской области зарегистрировали 87 тыс. 574 случая коронавируса.

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