Рекорд России: ФК «Челябинск» в чемпионате страны выиграл 14 матчей подряд

ФК "Челябинск" установил рекорд чемпионатов России по числу побед подряд. Фото ФК "Челябинск".

Накануне, 2 сентября «горожане» на своем поле со счетом 2:1 выиграли поединок у барнаульского «Динамо». После первого тайма «Челябинск» вел в счете 2:0, пропустив один гол лишь в конце второго отрезка матча.

Это шестая подряд победа челябинцев в нынешнем чемпионате второй по значимости Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2). Отметим, что до этого — на финише прошлого чемпионата ФК «Челябинск» выиграл восемь матчей подряд. Получается, что беспроигрышная серия «горожан» дошла до 14 игр. Кстати, в прошлом сезоне челябинцы выиграли бронзовые медали турнира. За последние пять сезонов «горожане» четыре раза становились призерами первенства России.

В руководстве команды подсчитали, что это рекордный показатель для чемпионатов среди профессиональных клубов. До этого победная рекордная серия принадлежала московскому ЦСКА: в сезоне 2013-2014 и 2014-2015 армейцы одерживали 13 побед кряду.

— На самом деле мы не зацикливаемся на этом результате, на этом рекорде, я даже и не поднимал статистику. Просто стараемся играть на победу в каждом матче, — прокомментировал результат директор ФК «Челябинск» Константин Аристов.

После шести туров «Челябинск» с 18 очками уверенно занимает первую строчку в турнирной таблице ФНЛ-2 (четвертая группа), имея к тому же и еще одну игру в запасе. Идущий на втором и третьем местах «Амкар-Пермь» и ульяновская «Волга» отстают на четыре очка.

Следующий матча ФК «Челябинск» также проведет дома — 5 сентября нашим соперником станет омский «Иртыш». Первый круг чемпионата ФНЛ-2 завершится 14 ноября.

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