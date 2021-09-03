В Магнитогорске задержали мужчину, порезавшего разбитой бутылкой троих посетителей кафе

Фото: пресс-служба Росгвардии
В одном из кафе Магнитогорска конфликт перерос в потасовку. Один из мужчин схватил разбитую бутылку и порезал троих «оппонентов». Администратор кафе вызвала наряд вневедомственной охраны.
У пострадавших диагностировали колото-резанные раны. От госпитализации отказались. Все трое — жители Магнитогорска 20-24 лет.
— Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее не судимый 31-летний житель Кизильского района, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.
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