Проштрафились: крупные банки в Челябинской области наказали за навязчивые звонки и СМС с рекламой

Жалобы на рекламу по СМС, телефону и электронной почта - в топе Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В этом году ВТБ, Газпромбанк, Русский стандарт и Совкомбанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу по телефону, СМС и на электронную почту. Об этом сообщила начальник отдела контроля торгов и органов власти УФАС Челябинской области Юлия Тарасова.

— Традиционно эти нарушения по количеству находятся на первом месте. В 2021 году поступило 69 обращений от населения. Нарушения признаны по 25 делам, — сообщила Юлия Тарасова.

Она добавила, что за ненадлежащую рекламу привлечены к ответственности РБТ, «Планета», «Максима», а также «Мегафон».

Юлия Тарасова рассказала о новом способе распространения ненадлежащей рекламы. Компании и магазины, где нужно зарегистрироваться на сайте для покупок или участия в бонусных программах, устанавливают обязательную галочку-согласие на получение рассылки. Отказываешься — нет возможности завершить регистрацию. Как пояснила Юлия Тарасова, законом порядок и форма получения такого согласия не прописана, но в данном случае человек лишен права выбора.

— УФАС рассмотрел такие дела, выдал предписания с требованием устранить нарушения, — добавила Юлия Тарасова.

Всего в 2021 году Челябинское УФАС получила 133 жалобы на ненадлежащую рекламу. Возбуждено 52 дела, из них 48 признано обоснованными, выдано 46 предписаний. Возбуждено 44 дела об административном правонарушении — общая сумма штрафов 566 тыс. рублей.

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