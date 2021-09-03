Проектировать скверы и парки в Челябинске будет новая структура

Фото: Ольга ЩАПИНА

В Челябинске при агентстве инновационного и инвестиционного развития появится новая структура — Центр развития современной среды. Он будет независим от управления архитектуры города и займется организацией общественных пространств: парками и скверами. Поручение подобрать карды главному архитектору дала глава администрации Наталья Котова при осмотре площадки парка качелей.

— Нам не хватает специалистов, которые бы занимались стратегически и концептуально созданием общественных пространств, городской средой, — заявила Наталья Котова. — Они будут отвечать за благоустройство, начиная от самого проекта и до реализации, будут помогать главам районов и подрядчикам.

Новая структура будет также собирать пожелания жителей. Сейчас этими задачами занимается управление архитектуры. Центр развития современной среды будет подчиняться вице-мэру по экономическому развитию и инвестициям Игорю Постнову.

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