Зима близко: Текслер обсудил подготовку к отопительному сезону с гендиректором компании «Россети Урал»

Губернатор Челябинской области провел встречу с генеральным директором компании «Россети Урал». Фото: gubernator74.ru

Сегодня, 3 сентября, губернатор Челябинской области провел встречу с генеральным директором компании «Россети Урал». Алексей Текслер и Владимир Болотин обсудили вопрос прохождения грядущего отопительного сезона, сообщает пресс-служба главы региона.

Как подчеркнул глава области, важно, чтобы зима прошла на Южном Урале без аварий. Болотин доложил, что под постоянным контролем энергетиков надежность схем электроснабжения котельных, насосных станций. Особое внимание — больницам, детсадам, школам, вузам.

В нынешнем году в обслуживание и ремонт сетевого хозяйства в регионе компания уже вложила 1,215 млрд руб. Как заявил Болотин, инфраструктура региона готова к зимнему максимуму нагрузок.

Губернатор заметил, что жалобы горожан, в основном, связаны с сетевыми предприятиями за периметром «Россетей». Нужно заниматься консолидацией инфраструктуры. Если местные организации не выполняют обязательств, их нужно переводить под управление «Россетей». Динамика есть: регион — один из лучших в стране по объединению мощностей, но работа еще есть.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru