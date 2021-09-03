В Челябинске водитель автобуса выбросил пассажира на улицу после спора из-за оплаты проезда

Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

В Челябинске водитель автобуса №64 выкинул из салона своего пассажира. Видео с этим моментом появилось в соцсетях и вызвало бурное обсуждение среди жителей города.

По словам автора ролика, пассажир не захотел платить за проезд, потому что кондуктор не надел на лицо медицинскую маску. Мужчина готов был это сделать только тогда, когда она воспользуется средствами индивидуальной защиты. Но вместо этого кондуктор пошла к водителю и пожаловалась на безбилетника. При этом она не уточнила из-за чего тот отказывается платить.

— Водитель в прямом смысле [слова] выкинул пассажира из автобуса, — рассказывает автор видео. — Пассажир решил сфотографировать номер автобуса, и вот здесь началось. Водитель выскочил на улицу и стал избивать пассажира. К сожалению сами удары я не успела снять на видео, только концовку.

Смотреть видеосюжет В Челябинске водитель автобуса выбросил пассажира после спора из-за оплаты проезда

По словам очевидца, пассажир в салоне автобуса находился в маске. Он серьезно не пострадал.

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