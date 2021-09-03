Актер из Челябинска снялся в реалити-шоу о выживании в Африке

Уроженцу Челябинска предстоит выживать на дикой природе в Африке. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Уроженец Челябинска и актер Станислав Ярушин снялся в реалити-шоу «Звезды в Африке». Ему и еще 14 участникам предстоит выживать в условиях дикой природы этой страны. Выход в эфир программы запланирован 19 сентября на телеканале ТНТ. Актер уже выложил промо-ролик в своем Instagram.

— Всю осень буду надоедать вам на канале ТНТ, — написал Станислав Ярушин.

«Звезды в Африке» по духу похожи на популярную в нулевых телепередачу «Последний герой». Участникам предстоит проходить испытания, где будут оцениваться их действия. И в конце каждого выпуска будет определяться проигравший, который покинет проект.

Кроме того, участников поделят на две команды, между которыми будут идти соревнования. Победители в конце выпуска получат ужин, а проигравшие — останутся голодными.

Ведущими реалити-шоу будут Ольга Бузова и Михаил Галустян. Из участников помимо самого Станислава Ярушина числятся и другие российские знаменитости: Виктория Боня, Анна Хилькевич, Айза Долматова, Митя Фомин и Андрей Гайдулян.

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