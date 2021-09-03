В стартовом матче нового сезона КХЛ «Трактор» в овертайме переиграл «Сибирь»

В стартовом матче нового КХЛ "Трактор" в овертайме переиграл "Сибирь". Фото ХК "Трактор".
К середине второго периода гости уже вели со счетом 2:0 (голы на свой счет записали Никита Коротков — в меньшинстве и Ник Шор). Однако уже на 11-й минуте Никита Тертышный сократил преимущество сибиряков, забросив первую шайбу за «Трактор» в стартовавшем сезоне. Второй отрезок матча оказался безголевым. За три с половиной минуты до конца третьей 20-минутки в большинстве новичок черно-белых Альберт Яруллин сравнял счет — 2:2.
Основное время матча завершилось вничью. За 14 секунд до конца овертайма Ник Бэйлен с передачи Лукаша Седлака ставит победную точку в матче, замкнув передачу с пятачка. 3:2 — первая победа «Трактора» в стартовавшем сезоне.
Кстати, на предсезонной пресс-конференции руководители «Трактора» рассказали о подготовке команды к сезону, целях на сезон, о билетной программе и работе в условиях эпидемиологических ограничений https://www.chel.kp.ru/daily/28325/4468417/
В сентябре «Трактор» проведет 12 матчей в регулярном чемпионате сезона КХЛ 2021-2022, из них только четыре — в Челябинске (смотри «Для справки). Следующий домашний мачт — 19 сентября (соперник — «Куньлунь Ред Стар»).
СПРАВКА «КП»
Матчи ХК «Трактор» в сентябре 2021 года (выделены домашние матчи)
3.09 Трактор — Сибирь
06.09 Йокерит — Трактор
08.09 Динамо Рига — Трактор
10.09 Северсталь — Трактор
14.09 Витязь — Трактор
16.09 Нефтехимик — Трактор
18.09 Трактор — Куньлунь Ред Стар
20.09 Трактор — Динамо Минск
23.09 Трактор — ЦСКА
25.09 Автомобилист — Трактор
27.09 Торпедо — Трактор
29.09 СКА — Трактор
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