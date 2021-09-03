На Северо-Западе Челябинска упавшее дерево повредило три машины

Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске поздним вечером упало дерево и повредило три машины. Инцидент произошел в пятницу, 3 сентября. О случившемся рассказал читатель КП-Челябинск.

— Одну машину завалило, две еще по бокам пострадали. Это произошло во дворе дома №25 по улице 250 лет Челябинску. Хозяева еще не знают, что на их авто дерево прилетело. Это тополь упал, — рассказал читатель КП-Челябинск.

Смотреть видеосюжет В Челябинске упавшее дерево повредило три машины

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