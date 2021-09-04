Экс-сотрудника Челябинской таможни арестовали в Москве за мошенничество

Суд заключил его под стражу на два месяца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Таганский суд в Москве в пятницу, 3 сентября, арестовал экс-сотрудника челябинской таможни Сухроба Лутфуллоева по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как передает ТАСС, обвиняемого заключили под стражу на два месяца.

Сухроба Лутфуллоева обвиняют в посредничестве между бизнесменами и должностными лицами таможни для беспрепятственного ввоза контрабанды через границу России. По сообщениям РЕН ТВ экс-чиновника задержали сотрудники ФСБ. Издание сообщает, что он получил взятку 66 тысяч долларов за посредничество при ввозе автомобилей.

Сухроб Лутфуллоев предположительно приходится родственником председателю Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой. Его отец Курбонали Лутфуллоев будучи сотрудником таможни закрыл глаза на вывоз трех краснокнижных птиц. В 2015 году суд признал его виновным и назначил наказание — три года в колонии общего режима.

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