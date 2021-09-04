На Северо-Западе Челябинска отключили светофор

На участке подключают фонари Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На крупном перекрестке на Северо-Западе Челябинска сегодня, 4 сентября, с 8:00 и до окончания работ отключили светофор. Об этом сообщили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска.

— Светофор на пересечении ул. 250-лет Челябинска и ул. Академика Макеева отключен в связи с подключением наружного освещения по ул. Академика Макеева, — сообщили в КДХ Челябинска.

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