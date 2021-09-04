Гнал на красный по встречке: в Магнитогорске сотрудники ГИБДД расстреляли подозрительный авто

Нарушитель ехал в сторону Башкирии. Фото: ГУ МВД по Челябинской области
В Магнитогорске Челябинской области сотрудникам ГИБДД пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить «десятку», которая ехала по встречке и на красный. Водитель гнал в сторону Башкирии.
— На 14 км автодороги Магнитогорск — село Аскарово экипаж патрульного автомобиля, преследующего нарушителя ПДД, принял решение о применении табельного оружия, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Стреляли по колесам — повреждены два передних и одно заднее. За рулем оказался 31-летний магнитогорец — пьяный и без прав. Рядом с ним сидел 26-летний хозяин машины.
Водителя задержали, составили протоклы об административных нарушениях за езду нетрезвом виде, без прав, неповиновение полиции, проезд на запрещающий сигнал светофора. Мужчину увезли в мировой суд Абзелиловского района республики Башкортостан. Достанется и владельцу машины — его могут привлечь за то, что позволил нетрезвому сесть за руль.
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