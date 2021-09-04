В Златоусте Челябинской области строят новую экотропу

Максим Пекарский считает это место уникальным. Фото: Максим Пекарский/vk.com

В Златоусте Челябинской области скоро откроется экологическая тропа Косотур. Об этом рассказал глава города Максим Пекарский. Он сообщил, что для прогулок обустраивают знаменитую гору, а сам проект реализуется благодаря гранту Ростуризма.

На горе сделают две смотровые площадки, обустроят лестницы. Фото: Максим Пекарский/vk.com

— Эта идея появилась год назад. Вспомнил, как в детстве ходили этими тропами с района вокзала до городской площади и обратно. Виды с вершины настолько красивы, что хочется, чтобы это увидел каждый, — сказал Максим Пекарский.

Фото: Максим Пекарский/vk.com

Он сообщил, что на склоне горы установят две смотровые площадки, лестницы, арт-объекты. А у подножья будет парковка и бренд-зона.

Экотропа появилась благодаря гранту Ростуризма. Фото: Максим Пекарский/vk.com

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