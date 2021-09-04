На Челябинскую область надвигается шторм

Подниматься ветер начнет ночью
Фото: Евгения ГУСЕВА
Ночью и завтра, 5 сентября, днем в отдельных районах Челябинской области может подняться сильный ветер — до 20 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС со ссылкой на челябинский гидрометцентр.
В чрезвычайном ведомстве посоветовали лишний раз не выходить из дома, не прятаться на остановках и возле рекламных щитов. Сильный ветер может легко сорвать плохо закрепленные конструкции, кровлю и остекление . Поэтому южноуральцам порекомендовали заранее убрать вещи с балконов и закрыть окна.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru