На Челябинскую область надвигается шторм

Подниматься ветер начнет ночью Фото: Евгения ГУСЕВА

Ночью и завтра, 5 сентября, днем в отдельных районах Челябинской области может подняться сильный ветер — до 20 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС со ссылкой на челябинский гидрометцентр.

В чрезвычайном ведомстве посоветовали лишний раз не выходить из дома, не прятаться на остановках и возле рекламных щитов. Сильный ветер может легко сорвать плохо закрепленные конструкции, кровлю и остекление . Поэтому южноуральцам порекомендовали заранее убрать вещи с балконов и закрыть окна.

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