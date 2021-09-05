В Челябинской области из-за зарядки для телефона сгорела квартира

Пожар произошел в многоэтажке. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел в Магнитогорске Челябинской области 2 сентября, но только сейчас стало известно о причинах. Огонь вспыхнул на шестом этаже в многоэтажке на улице Суворова.

Сильное задымление было не только в квартире, но и в подъезде. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать девять человек с седьмого по девятый этажи и трех жильцов из соседних квартир.

К счастью, обошлось без пострадавших, но как оказалось, причиной пожара могло стать обычное зарядное устройство, забытое в розетке. Как сообщил начальник 25 пожарно-спасательной части Магнитогорска Вячеслав Тараненко, огонь начался именно со спальни, где лежала зарядка.

— Устройство было включено в розетку, но лежало без телефона. Скорее всего, произошло замыкание. Хозяев дома не было, и огонь быстро перекинулся на мебель и вещи.

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что это не первый случай возникновения пожара из-за оставленного включенным зарядного устройства и напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

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