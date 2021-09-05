Два боксера из Челябинской области завоевали золото Чемпионата России

Победители получат денежный приз и машину. Фото: Федерация бокса России

Спортсмены из Челябинской области Андрей Стоцкий и Эдмонт Худоян стали чемпионами России по боксу 2021 года. Соревнования проходили в Кемерово. Победителей поздравил губернатор Алексей Текслер.

Эдмонд Худоян стал чемпионом страны в весовой категории до 48 кг (победил Игоря Царегородцева), а Андрей Стоцкий — до 92 кг (победил Владимира Узуняна). Победители получат 500 тыс. рублей из призового фонда соревнований, а также автомобиль.

— Этот чемпионат России очень важен для меня, так как у меня есть шанс попасть на чемпионат мира, хочу завоевать там медаль. Это не первый чемпионат страны для меня, и я выиграл уже в третий раз. С соперником много раз встречались, и я всегда побеждал, но он очень достойный. Сначала все шло по плану, но во втором раунде немного забились руки, — рассказал Эдмонт представителям федерации бокса.

Впечатлениями поделился и Андрей Стоцкий:

— Соперник был мне по зубам, я справился, справедливость на моей стороне. Первый раунд у меня не получился, пришлось поменять ход боя, перестроиться и выиграть. Если тренер решит, то я поеду на чемпионат мира.

— Очень рад, что сразу два золота Чемпионата завоевали южноуральские боксеры. Искренне восхищаюсь вашим мужеством и волей к победе, — поздравил чемпионов губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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