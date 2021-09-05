В Златоусте перевернулась машина скорой помощи с годовалым ребенком

В Минздраве опровергли информацию о том, что водитель мог уснуть за рулем. Фото: Любимый Златоуст/vk.com
В Златоусте произошло ДТП со скорой. Машина завалилась на левую сторону. Внутри находились сотрудники и годовалый ребенок, которого везли в больницу.
В Министерстве здравоохранения региона сообщили, что в аварии никто не пострадал.
— На место оперативно прибыла другая медицинская бригада, осмотрела участников аварии, никому не потребовалась дополнительная медицинская помощь, пострадавших нет, — прокомментировала пресс-секретарь Минздрава Марина Сергеева.
Ребенка доставили в больницу. Его дополнительно осмотрели. Сейчас он на амбулаторном лечении.
По словам Марины Сергеевой, сообщения жителей о том, что водитель скорой мог уснуть за рулем не соответствует действительности. В причинах аварии сейчас разбирается ГИБДД.
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