В Златоусте перевернулась машина скорой помощи с годовалым ребенком

В Минздраве опровергли информацию о том, что водитель мог уснуть за рулем. Фото: Любимый Златоуст/vk.com

В Златоусте произошло ДТП со скорой. Машина завалилась на левую сторону. Внутри находились сотрудники и годовалый ребенок, которого везли в больницу.

В Министерстве здравоохранения региона сообщили, что в аварии никто не пострадал.

— На место оперативно прибыла другая медицинская бригада, осмотрела участников аварии, никому не потребовалась дополнительная медицинская помощь, пострадавших нет, — прокомментировала пресс-секретарь Минздрава Марина Сергеева.

Ребенка доставили в больницу. Его дополнительно осмотрели. Сейчас он на амбулаторном лечении.

По словам Марины Сергеевой, сообщения жителей о том, что водитель скорой мог уснуть за рулем не соответствует действительности. В причинах аварии сейчас разбирается ГИБДД.

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