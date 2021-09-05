В суд направлено дело челябинцев, обещавших дезинфекцию квартир от коронавируса

За отказ от услуги пугали постановкой на карантин. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шестеро челябинцев попались на обмане пожилых людей из Тюменской области. Они предлагали за деньги провести дезинфекцию квартир от коронавируса.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, житель Челябинска с земляками придумали криминальную схему, используя страх пожилых людей заболеть коронавирусом. Организатор определил роль каждого из сообщников, арендовал помещение, транспорт, закупил оборудование.

Правда, для уборки мошенники использовали генераторы сухого тумана и нейтрализаторы запахов, которые не являются дезинфекторами.

— Для ветеранов труда и инвалидов обещали скидки. Если пенсионеры не поддавались на уговоры, то их запугивали применением штрафных санкций или постановкой жилища на карантин, — рассказала Ирина Волк.

Пострадавшими признаны 14 человек. Уголовное дело направлено в Тюменский суд.

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