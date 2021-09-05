В Челябинск пришел сезон дождей: синоптики подсказали, как одеваться на работу

Начался режим пасмурного неба Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сентябрь принес в Челябинск холодную и дождливую погоду. Наиболее комфортно будет в понедельник, 6 сентября.

По данным гидрометцентра, в городе ожидается утром около +7 градусов, а днем +16,+18. При этом прогнозируется сильный ветер с порывами до 12 м/с. Переменная облачность, с небольшим дождем ближе к восьми часам вечера.

В последующие дни температура воздуха сохранится такой же, а вот дожди будут идти чаще. Заметно похолодает к выходным. Днем температура воздуха будет около +11 градусов.

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