В Челябинск пришел сезон дождей: синоптики подсказали, как одеваться на работу

Начался режим пасмурного неба
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Сентябрь принес в Челябинск холодную и дождливую погоду. Наиболее комфортно будет в понедельник, 6 сентября.
По данным гидрометцентра, в городе ожидается утром около +7 градусов, а днем +16,+18. При этом прогнозируется сильный ветер с порывами до 12 м/с. Переменная облачность, с небольшим дождем ближе к восьми часам вечера.
В последующие дни температура воздуха сохранится такой же, а вот дожди будут идти чаще. Заметно похолодает к выходным. Днем температура воздуха будет около +11 градусов.
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