В Челябинской области водитель, которому стало плохо за рулем, сбил ребенка

В ДТП пострадали еще две машины. Фото: ГИБДД Коркино

В Челябинской области в Коркино машина протаранила ограждение и сбила девятилетнего ребенка. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. Спасти его не удалось.

Как сообщили в ГИБДД Коркино, около пяти вечера автомобиль Kia съехал с дороги на прилегающую территорию. Он протаранил металлическое ограждение, врезался в «Ладу» и наехал на ребенка. Девятилетний пострадавший получил травмы, его увезли в больницу.

— Пострадал еще один автомобиль, на которые после удара наехала «Лада». 69-летний виновник аварии скончался на месте, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

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